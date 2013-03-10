جدة تعتلي رافعة احتجاجاً على منعها من رؤية حفيدتها

أنهت جدة أمريكية اليوم الأحد اعتصاماً احتجاجياً بدأته قبل يوم على متن رافعة بناء في جنوب فرنسا، للمطالبة باحترام حقها في زيارة حفيدتها.

وكانت هذه الجدة البالغة من العمر 70 عاماً، أتت من الولايات المتحدة إلى فرنسا واعتلت رافعة بناء يبلغ ارتفاعها عن الأرض 30 متراً، حيث بقيت نحو 10 ساعات. بعد ذلك بدأت بالنزول معتمرة قبعة وفي يدها قفازات.

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ورفعت هذه السيدة لافتة كتبت عليها "روز محرومة من جدتها منذ عامين". وقالت في اتصال مع وكالة "فرانس برس": "لقد نلت حكماً قضائياً يتيح لي رؤية روز، حفيدتي البالغة من العمر ست سنوات، لكن أمها تمنعني من ذلك".

وكشف مصدر قضائي لـ"فرانس برس" أن والد الفتاة روز يلاحق بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته، وهو تحت المراقبة القضائية. وترفض والدة روز أن تلتقي الفتاة بجدتها خوفا من حصول أي اتصال مع والدها.