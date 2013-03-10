كويكب "زائد" يمر على مسافة قريبة من الأرض

مرّ كويكب على مسافة قريبة نسبياً من الأرض أمس السبت، وهو يعد من سلسلة الأجسام الفضائية الزائرة التي انفجر أحدها فوق روسيا الشهر الماضي.

وكويكب "ئي تي 2013" الذي تم اكتشافه قبل ستة أيام فقط، والذي يبلغ طوله 140 مترا، مر في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش (23:30 بتوقيت السعودية) على بعد 950 ألف كيلومتر من الأرض. وتزيد هذه المسافة نحو مرتين ونصف عن المسافة التي تفصل بين الأرض والقمر، وتعتبر قريبة إلى حد ما، بناء على المقاييس الكونية.

وقال رئيس التلسكوب الآلي الفضائي، باتريك باولوتشي، أثناء بث لمشاهد حية للكويكب التقطها تلسكوب في جزر الخالدات: "الجزء المفزع في الأمر هو أننا لم نكن نعرف أي شيء حتى مؤخراً عن هذا الكويكب".

ومن جانبه أكد بول كوكس المهندس في التلسكوب الآلي الفضائي إنه "بتحركه بسرعة تبلغ نحو 41843 كيلومترا في الساعة كان يمكن لهذا الكويكب أن يبيد مدينة ضخمة إذا اصطدم بالأرض".

ويزيد حجم الكويكب "ئي تي 2013" نحو ثماني مرات عن حجم الكويكب الذي انفجر في 15 فبراير/شباط الماضي فوق مدينة تشيليا بنيسك الروسية، والذي كان في حجم حافلة. وتسببت قوة الانفجار التي تعادل نحو 440 كيلوطنا من الديناميت في موجة اهتزازية أدت إلى تحطيم النوافذ وإلحاق أضرار بمبان وإصابة أكثر من 1500 شخص.