رقصة "هارلم شيك" تصل إلى مخيمات الشباب في الكويت

بعد انتشار رقصة "هارلم شيك" في جميع أنحاء العالم وصلت هذه الرقصة إلى أحد مخيمات الكويت، حيث قام عدد من الشباب المخيمين في الصحراء بتنفيذ الرقصة على طريقتهم الخاصة وبحركات كاريكاتيرية.

يُذكر أن رقصة "هارلم شيك" انتشرت في عدة دول عربية، خاصة في السعودية، حيث تنافس العديد من الشباب في ابتكار حركات وملابس غريبة لجذب أكبر عدد من المشاهدين على "يوتيوب".

وتتكون الرقصة التي تستغرق 30 ثانية من مقطعين: يتضمن الأول رقصاً فردياً عشوائياً يقوم به شخص واحد أمام جمعٌ من الناس، ومقطعاً ثانياً يكون فيه الرقص جماعياً، ويرتدي الراقصون ملابس غريبة وأقنعة.