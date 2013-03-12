إسرائيلي يطلب حق اللجوء السياسي في دولة فلسطين

طلب شاب إسرائيلي حق اللجوء السياسي في دولة فلسطين، وذلك بعد أن سلّم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة طولكرم أمس الاثنين.

وأبلغ الشاب أندريه بنيرون، البالغ من العمر 23 عاماً، أجهزة الأمن الفلسطينية بأنه يطلب الحماية وحق اللجوء السياسي مؤقتاً ريثما يجد طريقة للسفر إلى الخارج البلاد.

وقال بنيرون، وهو من سكان حيفا لـوكالة "معا"، إنه أتى إلى مدينة طولكرم بعد أن ضاقت به سبل العيش في إسرائيل، وإنه يعيش برفقة والدته منذ قدومه من روسيا قبل 20 عاماً.

وأضاف أنه بالرغم من عمله المتواصل في إسرائيل إلا أنه وفي نهاية كل شهر لا يجد ما يملكه لتطوير حياته، واصفاً حياته في إسرائيل بأنها في الحضيض، وأنه في حال استمر على هذه الحال فإنه سيلجأ للانتحار.

ورفضت السلطة الفلسطينية التعليق على الموضوع، فيما رجّحت مصادر خاصة أن تسلّم السلطة الشاب الإسرائيلي إلى الارتباط العسكري للبحث في موضوعه.

يُشار إلى أن إسرائيلياً كان قد وصل إلى ساحة المهد في بيت لحم قبل عدة سنوات وطلب اللجوء السياسي إلى أراضي السلطة الفلسطينية إلا أن أجهزة الأمن سلمته للارتباط العسكري الذي بدوره سلّمه للجانب الإسرائيلي.