تساقط ثلوج "استثنائي" يعطل حركة المواصلات في أوروبا

تسببت عاصفة ثلجية الليلة الماضية في شمال غرب أوروبا بإغلاق مطار فرانكفورت، وفي اختناقات مرورية قياسية في بلجيكا، في حين اضطر سائقو السيارات البريطانيون والفرنسيون إلى النوم في سياراتهم.

وتوقفت عمليات الإقلاع والهبوط لبعض الوقت في ثالث أكثر مطارات أوروبا ازدحاما ظهر أمس الثلاثاء حتى إزالة الثلوج من على المدارج.

وفي فرنسا انزلقت طائرة الخطوط الجوية التونسية (تونس اير) على المدرج عند هبوطها في مطار أورلي مما تسبب في إغلاق مدرج في ثاني أكبر مطار في باريس لدى إجلاء 140 مسافرا.

وفي بلجيكا قالت رابطة المساعدة في الأعطال (تورينج) إن طول الطوابير على الطرق السريعة والطرق الرئيسية بلغت في ساعة الذروة 1670 كيلومترا متخطية الرقم القياسي السابق المسجل عند 1285 كيلومترا في الثالث من فبراير شباط العام الماضي.

وقال المتحدث باسم رابطة تورينج داني سماج "كان يوجد كثير من الثلوج في الوقت غير المناسب، إذ تساقطت ثلوج كثيرة خلال الليل والملح لا يجدي، لأنه لا يوجد عدد كاف من السيارات لتوزيعه في أنحاء الطريق".

وتوقف تشغيل رحلات قطار يوروستار السريع الذي يربط لندن بالعاصمتين الفرنسية والبلجيكية، وخط تاليس الذي يربط العاصمة الفرنسية باريس وبروكسل وامستردام في هولندا مع كولونيا في المانيا. كما أغلقت محطتا القطارات الرئيسيتان في بروكسل.

وألغت هيئة الطيران المدني الفرنسية ربع رحلات الطيران بمطار شارل ديجول بباريس، وهو ثاني أكبر مطارات أوروبا بعد مطار هيثرو في لندن، وخمس عدد الرحلات في مطار أورلي. وأبلغ مطار بروكسل عن تأخير كبير في رحلات الطيران وتحويل طائرات إلى أوستيند أو أمستردام.

وكان هناك نحو 80 ألف منزل في شمال شرق فرنسا بدون كهرباء، وفقا لشركة تشغيل شبكة الكهرباء (اي.آر.دي.اف)

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرو إنه تمت تعبئة جنود فرنسيين لمساعدة عمال شبكة الكهرباء على معاودة التشغيل.