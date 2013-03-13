ميدان القصر البابوي بالفاتيكان يغصّ بالزوار لرؤية الدخان الأبيض

بدأ الكرادلة عملية اختيار البابا الجديد، الاربعاء، وصلّوا من أجل الإلهام في مستهل أول يوم كامل في المجمع المغلق لاختيار زعيم للكنيسة الكاثوليكية بعد التصويت الأول الذي لم يسفر عن نتيجة حاسمة.

وشارك الكرادلة وعددهم 115 في قدّاس صباحي بكنيسة بولين في القصر البابوي بالفاتيكان.

ومن هناك يعودون إلى كنيسة سيستين لإجراء تصويتين أحدهما في الصباح والآخر بعد الظهر، سعياً لاختيار من سيشغل منصب البابا بحيث يكون قادراً على مواجهة سلسلة من الفضائح والصراعات الداخلية.

وتوافد زوار وسائحون على الميدان في وقت مبكر اليوم أملاً في الحصول على لمحة من التاريخ من خلال مشاهدة الدخان يتصاعد من مدخنة كنيسة سيستين.

وحين يتم انتخاب البابا سينبعث الدخان الابيض من الكنيسة وتدق اجراس كاتدرائية القديس بطرس.

واجتمع الكرادلة للمرة الأولى أمس الثلاثاء بعد يوم من الطقوس الدينية والصلوات استعدادا للمهمة. ولم يجر الا تصويت واحد ليل الثلاثاء وانتهى دون نتيجة حاسمة كما كان متوقعاً وتصاعد الدخان الاسود من مدخنة فوق الكنيسة لإعلان أنه لم يتم انتخاب البابا.

ولم يصل مجمع مغلق في العصر الحديث الى قرار في اليوم الاول وبالتالي لم يكن عدم الوصول الى اسم مفاجأة.

وتراهن الاغلبية على الاستقرار على اسم البابا الجديد غداً الخميس لكن لا يوجد مرشح مفضل واضح وقد يستغرق الأمر زمناً اطول.

وسيحمل البابا الجديد العبء الذي أعلن البابا بنديكت في فبراير/شباط أنه أصبح يفوق قدرته الجسدية.

وتواجه الكنيسة مشاكل بدءاً من فضيحة انتهاكات تعرض لها اطفال وانتهاء بقضية كشف فيها كبير خدم البابا بنديكت عن وثائق تزعم وجود فساد وصراعات داخل الكنيسة.