أندي روبن يستقيل من منصبه كرئيس تطوير نظام أندرويد

أعلن لاري بيج، المدير التنفيذي لشركة جوجل في تدوينة له على مدونة الشركة اليوم، أن أندي روبن، الذي يترأس فريق تطوير نظام أندرويد في الشركة، سيستقيل من منصبه كمدير تطوير للنظام.

وسيترك هذه المهمة لـ "سوندار بيتشاي" Sundar Pichai الذي يترأس فريق تطوير متصفح كروم ونظام كروم وقسم التطبيقات في جوجل، مع العلم أن بيتشاي سيتابع عمله في تطوير كروم.

ولن يترك آندي روبن جوجل نهائياً، حيث يحظى بمنصب نائب رئيس الشركة لشؤون الجوال والمحتوى الرقمي، ويتوقع أنه سيترك أندرويد من أجل التفرغ لشؤون منصبه الحالي بشكل أكبر.

وتحدث لاري بيج في تدوينته عن بدايات نظام أندرويد، وكيف كان مجرد فكرة تبدو صعبة التحقيق حول نظام مجاني ومفتوح المصدر للهواتف الذكية، لكنه انتقل الآن ليصبح نظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم على الهواتف الذكية، حيث يوجد أكثر من 750 مليون جهاز تم تفعيله بنظام أندرويد.

وجاء ذلك نتيجة شراكة جوجل مع أكثر من 60 شركة، وبأكثر من 25 مليار تطبيق تم تحميله حتى الآن متجاوزاً أكثر طموحات جوجل جنوناً، حسب ما وصف لاري بيج.

ويُذكر أن روبن هو المؤسس الفعلي لنظام أندرويد، قبل أن تشتريه جوجل في العام 2005 وتعمل على ضمه وقتها للعمل كموظف لديها مسؤول عن متابعة تطوير النظام في الشركة.

