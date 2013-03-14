السجن 5 أشهر لرجل فرنسي انتزع نقاب امرأة

أصدرت محكمة نانت (غرب فرنسا)، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ على رجل نزع النقاب عن امرأة كانت تتنزه خلال أحد الاحتفالات في نانت، كما ذكرت محاميته لوكالة "فرانس برس".

واتهم الرجل بارتكاب أعمال عنف بسبب الانتماء الديني وتقديم هوية مزوّرة للشرطة.

وصدّق القاضي على طلب المدعي بإنزال عقوبة السجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ عن أعمال العنف وشهر واحد عن الهوية المزورة.

وقالت المحامية إن "موكلي قال إنه أدرك أنه ارتكب مخالفة وأعرب عن أسفه لهذه التصرفات".

وحكم على هذا الرجل الذي يبلغ الثلاثين من عمره بدفع تعويض أيضاً الى المرأة. وقد طلبت المرأة إجازة مرضية ثلاثة أيام من عملها بسبب آلام في عنقها جراء انتزاع النقاب بالقوة.

وبرّر الرجل فعلته بالرغبة في فرض احترام القانون الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الاول 2010 الذي يحظر النقاب في الأماكن العامة.

لكن النيابة ذكرت أن "هذه المرأة كانت ضحية تصرفات عنيفة خطرة، وأن المواطنين العاديين ليسوا مؤهلين لأن يفرضوا بأنفسهم تطبيق القانون، وإلا فلن نعود في دولة قانون".