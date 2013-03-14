روسي يحتجز 4 رهائن ويطلب بيتزا ومشروباً للإفراج عنهم

احتجز رجل روسي 4 أشخاص كرهائن لمدة ساعات في مدرسة في جنوب روسيا، مطالباً بقطعة بيتزا ومشروباً غازياً مقابل الإفراج عنهم، بحسب ما أعلنت الشرطة. وكان الرجل الذي يبدو أنه مسلح بمسدس ومتفجرات اقتحم مدرسة في استراخان (1500 كيلومتر جنوب شرق موسكو)، واحتجز تلميذين وأستاذاً وعنصر أمن غير مسلح.

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة "طلبه الوحيد كان قطعة بيتزا ومشروباً غازياً"، موضحاً أن الخاطف احتجز رهائنه في إحدى قاعات التدريس.

وضربت الشرطة طوقاً أمنياً حول المدرسة، ولبت طلبات الخاطف. وبعد ساعات من التفاوض، جرى تحرير كل الرهائن دون أن يمسهم سوء، فيما أوقفت الشرطة الخاطف. وقال الأستاذ الذي كان في عداد المخطوفين إنه شاهد مسدساً بحوزة الخاطف الذي قدر عمره بنحو ثلاثين عاماً، لكنه لم يستطع معرفة ما إذا كان حقيقياً.