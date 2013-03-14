سيرك روسي يتحوّل لمأساة بعد ارتطام بهلوان بالأرض

أصيب البهلوان الكيني الأصل، كارو كريستوفر البالغ من العمر 22 عاماً، بكسور خطيرة في ظهره وجروح بليغة، أثناء قفزه عن الحبال، في عرض سيرك في موسكو.

والتقطت لحظة السقوط كاميرا هاوٍ كان يشاهد عرض "الجيمناستيك" الهوائي، الذي يشارك فيه العشرات من المؤدين إلى جانب كارو، بحسب ما أشارت صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

فبينما كان كالو يقفز عن علو مرتفع، ليسقط كما العادة على شبكة الحماية التي توضع عادة تحسباً للظروف الطارئة، ارتطم البهلوان بشكل مدوٍّ بالأرض مباشرة، بعد أن ثقبت الشبكة، فما كان من الجمهور الذي كان يصفق بانتظار الإنجاز العظيم، إلا أن بدأ بإطلاق هتافات الاستهجان والصدمة، فيما سارع زملاؤه إلى مساعدته.

من جهتها، أعلنت إدارة سيرك موسكو العظيم، أن اللاعب نقل إلى المستشفى وهو في كامل وعيه، في حين أعلن مدير العرض أن كارو أصيب بكسر في إحدى فقرات ظهره.