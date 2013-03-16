أفلام "مثيرة" لتشجيع دبة باندا على التزاوج

لجأت حديقة حيوانات في الصين إلى استخدام مشاهد مصوّرة "إباحية" لحيوانات الباندا بهدف تشجيع أنثى صغيرة السنّ تنتمي إلى هذه الفصيلة من الدببة المهدّدة بالانقراض على التزاوج، حسب ما جاء في صحيفة "النهار" اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن أنثى الباندا "كولين" البالغة من العمر 5 سنوات، كانت تبدو غير مدركة لما عليها القيام به، وغير متحمّسة للدب الذكر "يونغيونغ" الذي حاول الدخول إلى قفصها فاستمرت بصدّه.

وقلق العلماء في مركز بحوث شينغدو من أن تفوت "كولين" دورة النزو الجنسي السنوية التي تستمر 3 أيام فقط عند إناث الباندا. فقرّروا عرض شريط فيديو عليها يظهر مشاهد لدببة باندا خلال عملية التزاوج.

وقال أحد العلماء إنها شاهدت المشاهد باهتمام من دون أن تزيح نظرها. وقد تمكّنت "كولين" بعدها من التزاوج مع "يونغيونغ".