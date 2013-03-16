النجمة بيونسي تتخلص من 26 كلغ في 3 أشهر فقط

لم تحتج النجمة بيونسي إلا لـ3 أشهر فقط للتخلص من 26 كيلوغراماً اكتسبتها خلال حملها في طفلتها الأولى بلو إيفى كارتر.

وقالت بيونسي لمجلة اللياقة البدنية SHAPE إن سرعة فقدانها لوزنها يرجع إلى التزامها بإحياء مجموعة حفلات بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادتها.

واعترفت بيونسي أنها تبذل جهداً كبيراً للحفاظ على وزنها موضحة أن سر حفاظها على جسد مثالي هو مداومتها على ممارسة الرقص.

ويعرف عن بيونسي أنها متعددة المواهب, فهي مغنية وراقصة وكاتبة أغان ومنتجة وممثلة ومصممة أزياء. وولدت في تكساس – هيوستن عام 1981.

وهي ابنة لمدير تسجيلات ناجح هو "ماثيو نولز", ووالدتها كانت مصففة شعر ومصممة ملابس من أصل فرنسي, ولها شقيقة كبرى احترفت الغناء والتمثيل أيضا، واسمها "سولانغ".