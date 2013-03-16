زوجة ساركوزي: الرئيس أولاند "عديم اللياقة والشخصية"

هاجمت المغنية الفرنسية والسيدة الأولى السابقة، كارلا بروني الرئيس فرنسوا أولاند، الذي خلف زوجها نيكولا ساركوزي في رئاسة فرنسا، واصفة إياه بـ"عديم اللياقة والشخصية"، وذلك في أغنية ستصدر في ألبومها المقبل، بحسب معلومات صحافية.

وبثت إذاعة "ار تي ال" الفرنسية مقاطع من أغنية في الألبوم المقبل لكارلا بروني ساركوزي الذي من المزمع صدوره في الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

وجاء في كلمات الأغنية التي يبدو أنها موجهة ضد أولاند "يتصرف باستقلالية لكنني أعرفه، أنا، التافه الذي لا يملك اللياقة المطلوبة لدى سيد القصر. وإذا التقيت بي يوما ما أيها التافه، سأعلمك أيها التافه، سأعلمك كيف تقبل يدي.. ليس قبيحا ولا جميلا، البطريق، لا فوق ولا تحت، لا بارد ولا ساخن، التافه، لا كلا ولا نعم".

واعتبرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن هذه الأغنية تذكر بعملية تسليم السلطة في 15 مايو/ أيار 2012 في قصر الأليزيه بين نيكولا ساركوزي وفرنسوا أولاند.

إلا أن مصدرا قريبا من كارلا بروني أوضح أن المقصود في الأغنية "ليس بالضرورة" الرئيس فرنسوا أولاند، وقال: "لقد تحدثت مع كارلا وأعتقد أنني فهمت أن المقصود (في الأغنية) ليس بالضرورة الرئيس فرنسوا أولاند".

ومن المتوقع صدور الألبوم الجديد لكارلا بروني ساركوزي بعنوان "ليتل فرنش سونغز" ومن توزيع شركة باركلي التابعة ليونيفرسال ميوزيك، في الأول من نيسان/أبريل.