فضيحة تلاعب جديدة في مكونات الأطعمة ببريطانيا

سحبت بلدية "وستمنستر" اللندنية وجبات دجاج ولحم بقر مفروم حلال، تقدم في مدارس ابتدائية، بعد العثور على آثار لحم الخنزير فيها، ويأتي هذا الكشف في إطار أعمال الرقابة الجارية بعد فضيحة العثور على لحم الخيل في أطباق يفترض أنها تحتوي على لحم البقر.

وتم على الفور سحب كافة وجبات نقانق الدجاج واللحم المفروم من ثماني عشرة مدرسة متضررة، وصرحت أودري لويس من حماية المستهلك ببلدية ويستمنتسر قائلة: "صدمنا بنتائج التحاليل، وقد وعدنا المنتج بأن اللحم حلال مئة في المئة، ولدينا شهادة الإثبات، فقمنا باختبارات إضافية مستقلة واخذنا بعض العينات وجاءت نتيجتها إيجابية."

من جهته، قال دكتور يونس رمضان التيناز، استشاري صحة عامة في لندن: "مع الأسف هناك تقصير من السلطات المحلية في بريطانيا بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين والتجار الذين يقومون بالغش في اللحوم بصورة عامة، واللحم الحلال بصفة خاصة".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يعثر فيها على آثار لحم الخنزير في وجبات مصنفة بأنها حلال بعد كشف السلطات لكميات من لحم الخنزير في فطائر كانت تقدم للسجناء المسلمين.