البابا فرانسيس الأول في قداس: لا تتعجلوا انتقاد الآخرين

تحدث البابا فرانسيس إلى حشد ضم أكثر من 150 ألف شخص في ساحة القديس بطرس، وحث الجموع اليوم الأحد على إبداء المزيد من التسامح والرحمة وعدم تعجل بانتقاد الآخرين بسبب إخفاقاتهم.

وقال البابا أمام الحشد من الشرفة المطلة على الساحة "قليل من الرحمة تجعل العالم أقل فتورا وأكثر عدالة".

وكان البابا فرانسيس، وهو الكردينال السابق خورخي برجوليو ألقى قبل القداس عظة أمام عدة مئات من الأشخاص بكنيسة سانتا وهي ابرشية للعاملين في الفاتيكان.

وهتف المصلون في ساحة القديس بطرس باسم البابا بالإيطالية "فرانسيسكو.. فرانسيسكو.. فرانسيسكو" ودوت أصواتهم في الساحة وعلى طريق طويل يؤدي إلى نهر التيبر.

وتناول البابا فرانسيس في العظة بكنيسة سانتا وفي القداس قصة المرأة التي كان يريد الناس رجمها بالحجارة لارتكابها الزنا فقال لهم السيد المسيح "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".

وقال البابا "أعتقد أننا في بعض الأحيان نكون مثل هؤلاء الناس.. نريد من ناحية أن نصغى ليسوع، لكن من ناحية أخرى نحب أن نرجم الآخرين وننتقد الآخرين. رسالة يسوع هي الرحمة".

وقالت أنا بارون، وهي مسنة من جنوب إيطاليا، "جئت لأنني أحب هذا البابا".