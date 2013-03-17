بكاء الأطفال ليلاً يسبب الطلاق بين الأزواج

أظهر بحث جديد أن عدم القدرة على النوم ليلاً بسبب الأطفال كثيري الاستيقاظ والبكاء يؤثر في العلاقات الزوجية، ويهدد الأسرة والصحة في آنٍ واحد، كما أن قلة النوم هي أحد أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق.

وبحسب البحث الذي أوردت نتائجه صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية فإن "نقص النوم يمثل عاملاً رئيسياً للطلاق والانفصال لدى ثلث الأزواج"، وغالباً ما يكون نقص النوم ناتجاً عن استيقاظ الأطفال الرضّع خلال ساعات الليل.

وقال ثلاثة من بين كل 10 أزواج حصل بينهم الطلاق، إن قلة النوم كانت أحد أسباب الانفصال وانهيار العلاقة الزوجية بينهما، فيما قال غالبية الذين أجري عليهم البحث إنهم ينامون أقل من 6 ساعات يومياً، وقال %45 ممن شملتهم الدراسة إنهم يواجهون الغفو أو النوم المتقطع في أماكن لا تصلح لذلك أو أماكن غير آمنة مثل السيارات.

وتقول الدراسة إن استيقاظ الأطفال خلال الليل يمثل قضية مهمة بالنسبة للآباء والأمهات، إلا أن نحو النصف من بين 2000 شخص أجابوا على الاستبيان قالوا إنهم يواجهون "معركة ليلية" مع أطفالهم من أجل تنظيم نومهم ودفعهم إلى النوم والاستيقاظ في وقت ملائم.

واعترف 11% من الذين أجريت عليهم الدراسة بأنهم يتظاهرون بالنوم عندما تحاول الزوجة وقف بكاء الطفل خلال الليل أو تنويمه، كما قال 11% أيضاً إنهم ينامون في غرفة أخرى ويغلقون الباب عندما يبدأ أطفالهم البكاء خلال الليل، وقال 9% فقط إنهم يشاهدون التلفاز في محاولة للتغلب على إزعاج أطفالهم خلال الليل.

وألقى 20% من الآباء والأمهات باللائمة على وجود تلفاز في غرف الأطفال، مبدين اعتقادهم بأنه السبب في عدم نوم الأطفال.