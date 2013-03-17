عائلة مايكل جاكسون تطالب "شركة" بـ40 بليون دولار

تطالب والدة نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، وأولاده الثلاثة شركة "إيه إي جي لايف"، منظمة الحفلات التي كان النجم يعد لها قبل وفاته، بدفع تعويضات قدرها 40 بليون دولار بتهمة تسببها بوفاته. نقلا عن صحيفة "الحياة".



ونقل موقع "تي إم زي" الأمريكي، عن وثائق الدعوى التي رفعتها والدة النجم، كاثرين، وأولاده، برينس، وباريس، وبلانكيت، على الشركة بتهمة الغش والإهمال وعدم تقديم الرعاية الطبية الملائمة للنجم الراحل، وتطالبها فيها بدفع 10 بلايين دولار عن الأرباح التي كان النجم سيحققها لو بقي على قيد الحياة. كما يطالبونها بدفع 30 بليونا بدل أضرار أخرى.

ومن جهتها، اعتبرت الشركة أن مطالبتها بدفع مبلغ مماثل أمر مشين، نظراً إلى أن حياة النجم المهنية كانت تتدهور بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالتحرش بالأطفال، وبعد ابتعاده عن الأضواء. واعتبرت أن هذه الدعوى ترتكز إلى افتراضات بحتة.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت، الخميس الماضي، أن ابن مايكل جاسكون، برينس، سيشهد في الدعوى، ويكشف عن المعلومات التي أطلعه عليها والده حول الشركة، قبل وفاته.

يشار إلى أن العائلة رفعت دعوى على الشركة بعيد وفاة النجم، تتهمها فيها بالإهمال والغش، وعدم تقديم الرعاية الطبية الملائمة للنجم الراحل، وبخاصة تعاقدها مع الطبيب، كونراد موراي، الذي يقضي عقوبة مدتها 4 سنوات في السجن بتهمة التسبب بوفاة جاكسون.