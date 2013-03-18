صراع حاد بين جملين يستدعي تدخل الشرطة في الكويت

في مشهد طريف جداً، نشبت مواجهة حامية الوطيس بين جملين على الشارع المحاذي لطريق الملك فهد في الكويت، بحسب ما رصدت كاميرا شخص هاوٍ.

واستدعت الحادثة بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، الاثنين، طلب مساعدة الشرطة لفضّ الاشتباك الشديد بين الجملين، وكان ممكناً سماع أصوات صفارات سيارات الشرطة، في الفيديو المصور، بينما كان مواطنون يحاولون جاهدين التفريق بين الجملين.

وعبثاً حاول هؤلاء، رغم استعمالهم العصيّ الخشبية، إلا أن الجملين واصلا العراك، وكأنهما آدميان، وبدا هناك إصرار قوي من الجانبين على عدم ترك مجال النصر لأي منهما.

وينقل العارفون بالجمل أنه حيوان صبور لكنه حقود، ويحمل الغلّ في داخله كما الإنسان، وإذا رأى شخصاً تسبب في أذيته ولو بعد سنوات، فسينتقم منه.

وروى أحد الرحالة اليمنيين، في مقابلة سابقة مع "العربية نت" أنه "في مرة من المرات، وعندما قرر مفارقة جمله، شعر هذا الجمل بـ"الغدر" ورفض مطلقاً النظر في وجه صاحبه، وبعد كلام كثير وتطييب خاطر، فاضت عين الجمل"، على حد قول هذا الرحالة اليمني.