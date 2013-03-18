فرار سجينين كنديين بطائرة هليكوبتر أمام أعين الشرطة

أفادت تقارير إعلامية بأن سجينين كنديين هربا من السجن في وضح النهار أمس الأحد بعدما تمكنا من الصعود إلى طائرة هليكوبتر حلّقت فوق مركز للاحتجاز شمال غربي مدينة مونتريال.

وذكرت صحيفة "ذا جلوب اند ميل" أن مسلحين تنكّرا في شكل سائحين خطفا طائرة الهليكوبتر وأمرا قائدها بالتوجه إلى سجن سان جيروم على بعد نحو 60 كيلومتراً خارج مونتريال.

وأفادت بأنه عند وصول الطائرة الهليكوبتر إلى السجن حلقت فوقه وتسلق السجينان بالحبال وصعدا إليها.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة تمكنت في وقت لاحق من اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم أحد السجينين الفارين، مضيفةً أن الشرطة تحاصر السجين الآخر.