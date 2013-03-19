كوريا الشمالية تنشر فيديو لمبنى الكابيتول وهو يحترق

بثت كوريا الشمالية، الثلاثاء، شريط فيديو دعائياً جديداً يظهر فيه الكابيتول والبيت الأبيض في واشنطن يحترقان.

ونُشر الشريط الذي يستمر أربع دقائق بعنوان "عواصف نارية ستهبط على المقر العام للحرب"، على الموقع الرسمي لنظام كوريا الشمالية الذي يبث الدعاية للإعلام الرسمي.

وتظهر في المشهد الأول صور لمقاتلات وطائرات "بي 52" وحاملات طائرات أمريكية، ويُسمع صوت مقدمة وهي تقول: "ثانية بعد ثانية الحرب النووية تقترب".

ويُظهر الفيديو أيضاً البيت الأبيض في مرمى النيران ثم مبنى الكابيتول وهو ينفجر. وأضافت المقدمة "إن مدى صواريخنا الاستراتيجية غير محدود".

وكان شريطا فيديو سابقان قد أظهرا مؤخراً مدينة نيويورك وسط ألسنة النار، والرئيس باراك أوباما وكذلك جنود أمريكيون يلقون المصير نفسه.

يُذكر أن بيونغ يانغ هدّدت الولايات المتحدة بـ"ضربات وقائية"، بعد التصويت في الأمم المتحدة على عقوبات ضد نظام كوريا الشمالية الذي أجرى في فبراير/شباط الماضي ثالث تجربة نووية رغم القرارات الدولية التي تمنعها من ذلك.