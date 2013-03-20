القردة والبطريق تنافسان الإنسان على "آيباد"

لم تعد ألعاب "آيباد" تقتصر على البشر، فطيور البطريق بدأت تزاحم وتخوض غمار هذه الألعاب.

وقدم القائمون في حديقة للحيوانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أجهزة "آيباد" لطائري البطريق جيريمي ونيوسن، اللذين أذهلا الجميع عندما تمكنّا من ملاحقة صورة فأر صغير عبر نقر الأجهزة اللوحية بمنقارهما.

يشار إلى أن هذه اللعبة صُنعت خصيصاً للقطط، إلا أن العاملين في الحديقة قرروا اختبارها على طيور البطريق، المعروفة بحبها للاستكشاف وفضولها.

وفي هذا الصدد، نجح نيوسن في الحصول على 1600 نقطة في هذه اللعبة، مسجلاً المركز الأول.

وكانت منظمة "Orang Utan Aotritsc" أطلقت حملة آبس فور إيبس تطبيقات من أجل القردة، بتسليم المسؤولين القائمين على حديقة حيوانات Milwaukee الواقعة شمال الولايات المتحدة، أجهزة لوحية من جهاز"آيباد"، وبالتالي قام هؤلاء المسؤولون بتسليم أجهزة "آي باد" للقردة بعد أن زودوها بالإنترنت كي يتمكن الزائرون من مشاهدتها عبر كاميرا إلكترونية.

ولاحظ القائمون على حدائق حيوانات أخرى شغف وحب هذه القردة اللعب على جهاز "آيباد"، وذكروا أن القرد "ماهال" يضغط بأصبعه على الجهاز اللوحي "آيباد" فيحدث بقعاً ملونة، ثم يضغط بلسانه على الشاشة فيستمع إلى أغنيته المفضلة.

وقريباً، سيتمكن القرد "ماهال"، بالإضافة لقردين آخرين، من استعمال جهاز "آيباد" من أجل نشاط أكثر إثارة ألا وهو مقابلة قردة في حدائق أخرى للحيوانات مباشرة عبر الإنترنت.