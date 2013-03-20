دبي تعرض أغلى عباءة في العالم بـ 17.6 مليون دولار

ستفجر دبي اليوم مفاجأتها الأغلى على صعيد تصميم العباءات، إذ ستعرض أغلى "عباءة" نسائية في العالم بقيمة 17.6 مليون دولار أمريكي.

العباءة، التي أبدعتها مصممة الأزياء البريطانية ديبي وينغهام، مرصعة بنحو 2000 ماسة، بما في ذلك ماسة حمراء تعتبر الأندر والأغلى ثمناً على مستوى العالم.



وقالت وينغهام، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان"، إن العباءة في حد ذاتها هي تصميم فضفاض بسيط مستمد من ملابس النساء في العالم الإسلامي بشكل عام، وفي منطقة الجزيرة العربية تحديداً، إلا أنها تستمد قيمتها المادية الفلكية من التفاصيل والجواهر الثمينة التي تم ترصيعها بها بأسلوب إبداعي غاية في الدقة والاتقان.



وأشارت المصممة البريطانية إلى أنها ستعرض العباءة غداً في إطار حفل خاص من المقرر أن تقيمه في فندق بدبي، حيث سيتسنى لنخبة من الزبائن الأثرياء أن يلقوا نظرة على العباءة الثمينة. وأوضحت أن الماسة الحمراء هي من أندر الماسات، وأن قيمتها بمفردها توازي حوالي 8 ملايين دولار.