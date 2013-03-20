مطالبات بإعادة موظفة بريطانية طُردت بسبب رقصها "هارلم شيك"

نادى طلاب في جامعة أكسفورد البريطانية بإعادة موظفة في مكتبة الجامعة إلى العمل إثر طردها بسبب تأديتها مع حوالي 30 طالباً رقصة "هارلم شيك" في مكتبة الجامعة يوم 17 شباط/فبراير وتم بثها عبر موقع "يوتيوب".

وتسبب بث هذه الرقصة على الإنترنت في صرف العاملة من المكتبة التي كانت تعمل خلال تسجيل هذا الشريط المصوّر، ودفع غرامات للطلاب الذين تم التعرف إليهم، وفق ما أفادت رئيسة مكتب الطلاب إستير غوسلينغ.

ووجّه مكتب طلاب الجامعة مذكرتين للمطالبة بإعادة الموظفة المصروفة إلى عملها وإلغاء الغرامات المفروضة على الطلاب والتي اعتبرت كبيرة، إذ إن الرقصة التي استمرت 7 دقائق أقيمت صباح يوم أحد، ولم تؤد إلى أي بلبلة أو فوضى في المكان.

وقالت غوسلينغ: "أريد التشديد على أننا لا نسعى إلى مجابهة قرارات اتخذها المسؤولون عن الجامعة إلا أننا نعتبر أن موظفة المكتبة تعرّضت للظلم ولذلك ندعو لإعادتها إلى العمل".