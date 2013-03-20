نيويورك الأولى عالمياً لعمليات التوقيف بتهمة حيازة القنب

تعتبر نيويورك المدينة الأولى عالمياً لعمليات التوقيف بتهمة حيازة القنب الهندي، فقد نفذت حوالي 440 ألف عملية توقيف لهذه الغاية بين العامين 2002 و2012 خصصت لها الشرطة مليون ساعة من العمل.

وأظهر تقرير تم إعداده بناء على طلب بعض الأعضاء في المجلس البلدي والجمعية التشريعية في الولاية، أنه تم توقيف 439056 شخصاً بتهمة حيازة القنب بين العامين 2002 و2012، ونحو 85% من الموقوفين كانوا من الشباب السود أو من أصول أمريكية لاتينية.

وتكلف مكافحة استخدام الماريجوانا البلدية 75 مليون دولار في السنة، بحسب ما أفاد التحالف الذي أكد أن الموقوفين جميعهم بهذه التهم أمضوا بصورة إجمالية 5 ملايين ساعة في السجون في غضون 11 عاماً.

وقد نشر هذا التقرير على خلفية المفاوضات التي يجريها حاكم الولاية مع مجلسها التشريعي بغية تغيير القوانين الخاصة بحيازة المخدرات.

ويسعى حاكم الولاية الديمقراطي، اندرو كوومو، إلى تشريع حيازة الماريجوانا بكمية لا تتعدى 15 غراماً.