1.2 مليون دولار ثمن لثياب الأميرة الراحلة ديانا

جلبت عشرة فساتين في مزاد بلندن، كانت ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، من بينها فستان مخملي أزرق اللون رقصت وهي ترتديه مع جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985 أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار).

أما الثوب الذي أبدعه مصمم الأزياء أدلشتاين فيكتور في حفل عشاء بالولايات المتحدة، فتصدر المزاد الذي أجرته دار مزادات كيري تايلور ليجلب 240 ألف جنيه إسترليني، وهو في نطاق تقديرات ما قبل البيع.

وجلب ثوب آخر مطرز بالخرز الأسود لمصممة الأزياء الفرنسية كاثرين ووكر (108) آلاف جنيه استرليني، وهو نفس المبلغ الذي جلبه ثوب آخر لنفس مصممة الأزياء وارتدته أميرة ويلز خلال زيارة رسمية لأستراليا.

يذكر أن الأميرة الراحلة باعت في الأصل هذه القطع في مزاد خيري في نيويورك قبيل وفاتها في حادث سيارة بباريس في أغسطس آب عام 1997.

وترسم مجموعة ملابس السهرة تطور الأزياء الملكية من البساطة إلى الأزياء العالمية، وهو التحول الذي أسرت ديانا به العالم بقدر ما فعلت في حياتها الخاصة.

ماتت ديانا التي أطلق عليها عقب وفاتها "أميرة الشعب" وعمرها 36 عاما، وكانت معشوقة الملايين الذين كانوا يعتبرونها نسمة من الهواء المنعش في العائلة المالكة، التي كان ينظر لها في ذلك الوقت على أنها لا تتماشى مع العالم الحديث.

وتكرر شعور الجماهير هذا نحو كيت ميدلتون التي تزوجت الأمير وليام الابن الأكبر لديانا في عام 2011 وأعلن في وقت لاحق العام الماضي أنها حامل.

وشهد النظام الملكي انتعاشا في شعبيته أكدتها الحشود الضخمة التي خرجت لتشهد احتفالات اليوبيل الماسي في عام 2012 لمرور 60 عاما على جلوس الملكة اليزابيث على عرش بريطانيا.