إسرائيل تنفق 40 مليون شيكل على زيارة أوباما في يومين

تبلغ التكلفة الإجمالية لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إسرائيل أكثر من40 مليون شيكل إسرائيلي، كميزانية للزيارة التي تمتد 48 ساعة، وبدأت ظهر أمس وتنتهي يوم الجمعة المقبل، وفق ما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم".



وستغطي ميزانية الزيارة تكاليف ساعات إضافية لعشرات الآلاف من رجال الشرطة والمتطوعين لمهام الأمن، ونفقات استهلاك وقود، ونفقات تأمين مطار بن غوريون، والطرق والمسارات التي سيتحرك خلالها الوفد المرافق وصولاً لفندق الملك داود الذي سيقيم فيه الرئيس الأمريكي.

يضاف إلى هذه التكاليف مصروفات أنشطة الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، التي تضم زيارة أماكن وإلقاء خطابات واجتماعات إلى جانب إقامة مركز إعلامي سيكلف نحو 357 ألف شيكل، وتعويضات ستصرف للفندق الذي سيقيم فيه أوباما لقاء خسائر ناجمة عن إغلاق الفندق أمام الزبائن ونقلهم إلى فنادق بديلة.

كما ستغطي الميزانية تكاليف استخدام وسائل مواصلات مختلفة وهي عبارة عن 20 مركبة و50 دراجة نارية و25 تركترونيم، و100 حافلة، والمئات من المركبات الدورية التابعة للشرطة، ومركبات وحدات الحماية الخاصة والعشرات وربما المئات مع مركبات الإسعاف، إلى جانب مروحيات للحماية والتأمين ومقاتلات ومن سلاح الجو الإسرائيلي.



