خيانة صدام وأسرار الحرب في ليلة استثنائية على "العربية"

تكشف قناة "العربية" في ليلة استثنائية تفاصيل جديدة تعلن لأول مرة عن حرب العراق الأخيرة، وذلك على ألسنة المنتصرين والمهزومين على حد سواء، في فيلم وثائقي ضخم تعرضه "حصرياً" على مدى ثلاث ساعات تبدأ في العاشرة بتوقيت السعودية مساء الخميس.

ويكشف الوثائقي معلومات جديدة ومثيرة حول شخصية الحارس الشخصي، الذي كشف مكان مخبأ صدام، ويسلّط الفيلم أيضاً الضوء على ما جرى في مطار بغداد قبل احتلال العاصمة من قبل قوات التحالف وتفاصيل إنشاء المنطقة الخضراء وسبب تسميتها بهذا الاسم.

ويتطرق الفيلم كذلك إلى تفاصيل أول عملية ضد الجيش الأمريكي في العراق، وقصة الاتصال الهاتفي الذي ساهم في رفع العلم الأمريكي عن تمثال صدام ووضع العلم العراقي بديلاً له.