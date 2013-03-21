سيارة أوباما تتعطل في أول زيارة له كرئيس إلى إسرائيل

يبدو خبر تعطل سيارة بسبب تزويدها بالديزل بدلاً من البنزين أمراً عادياً، إلا أنه يلبس طابع الدهشة والاستغراب عندما تكون السيارة تابعة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما.

فقد نقل عدد من الصحف والمواقع الإسرائيلية خبر تعطل سيارة الليموزين الخاصة بأوباما قبل وصوله، أما السبب فيعود إلى تعبئتها بالسولار، بحسب ما أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية.

ونقلت عن المتحدث باسم وكالة الاستخبارات السرية الأمريكية، قوله إن إحدى سيارات موكب الرئيس المصفحة تعطلت، لكنها لم تؤثر على قدرته على التحرك في القدس. وأضاف المتحدث "هذا يفسر لماذا نصطحب سيارات عدة بالإضافة إلى فني (إصلاح سيارات) في كل الرحلات".

وفي حين قيل إنه كان من المفترض أن تُقل السيارة المصفحة "أوباما" إلى القدس المحتلة، غير أن السائق قام بتزويدها بالديزل الأمر الذي أدى إلى تعطلها التام قبل 3 ساعات من وصول الرئيس إلى إسرائيل، نفت الوكالة أن يكون سبب العطل عائداً إلى نوع الوقود الذي زودت به.

