طفلة إماراتية تزعم اختطافها للحصول على "آيباد"

ذكرت تقارير إماراتية، الخميس، أن طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، ادعت أنها تعرضت للاختطاف في أبوظبي، حيث هاتفت والدها وطالبته بالعمل على دفع الفدية التي طلبها خاطفوها، وهي حاسوب لوحي محمول "آيباد"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقاً لصحيفة "البيان"، تحركت شرطة أبوظبي فور تلقي البلاغ من والد الطفلة للتحري عن القضية، خاصة مع قيام الطفلة بإغلاق هاتفها المحمول. وتم تكوين فريق تحرٍ لكشف غموض الواقعة، وقام بتحديد مكان الطفلة الذي تبين أنه في أحد المراكز التجارية بأبوظبي.

وتوصلت الشرطة بعد تحقيقات مكثفة إلى أن الطفلة قامت بهذه الحيلة لدفع والدها لشراء "آيباد" لها، بعد أن طالبته مراراً بذلك دون أن تحصل على مرادها.