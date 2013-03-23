إعصار يقتل 20 شخصاً في بنغلادش

قال مسؤولون في بنغلادش إن إعصاراً اجتاح نحو 24 قرية جنوب شرقي العاصمة داكا، مما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً واقتلاع أسقف منازل وأشجار وأعمدة إنارة.

وقد يزداد عدد القتلى بشكل كبير، لأن أكثر من 300 شخص أصيبوا بعد أن اجتاح الإعصار منطقة برهمانباريا التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر جنوب شرقي داكا مساء الجمعة.

ولحقت أضرار بأكثر من 300 منزل. وأرسلت فرق إنقاذ للمنطقة، ولكن الأشجار التي اقتلعها الإعصار والسيارات المدمرة سدت قطاعات واسعة من طرق السيارات وخطوط السكك الحديدية.

ومن بين المباني التي دمرت سجن برهمانباريا الذي انهار بشكل جزئي، مما أدى إلى مقتل حارس، ولكن مسؤولين قالوا إن كل النزلاء ما زالوا داخل السجن سالمين.