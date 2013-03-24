إعلان عن وظائف نسائية يفجر موجة غضب بالخرطوم

فجّر إعلان عن وظائف نسائية بإحدى الصحف السودانية موجة غضب عارمة وسط منابر الرأي الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر الإعلان، الذي نشرته صحيفة "الانتباهة" التي يرأس مجلس إدارتها خال الرئيس السوداني ورئيس منبر السلام العادل، متبني فكرة انفصال جنوب السودان، عن إدارة الاستخدام الخارجي بوزارة تنمية الموارد البشرية، وينص على وجود وظائف شاغرة بدولة الكويت خاصة بـ "الجنس اللطيف"، كما ورد لفظاً بالإعلان، ويشترط أن تكون المتقدمة "جميلة الشكل، ذات بشرة غير داكنة" وهو الشرط الذي وُضع أعلى قائمة الشروط المطلوب توفرها، غير أن الإعلان لم يشترط مستوى تعليمياً.

وزاد الغضب على ذلك أن أحد المطالب من المتقدمات للوظيفة "صورة من الرأس إلى القدم" ذات زوايا مختلفة، كما يفهم ضمنيا من الإعلان.

واعتبر غاضبون، وفقاً لمداخلاتهم وتعليقاتهم، أن الإعلان يكرس لفكرة عنصرية، كما يتعارض وحقوق المرأة جملةً، خاصة وأنه اختزل مقدراتها ومؤهلاتها في جمال الشكل، بينما يرون أن المرأة السودانية تقدمت في مجالات العمل كافة، وأصبحت قائدة في مجالات كثيرة لكفاءتها وليس لحسابات مظهرية تُضعف من قيمة المرأة وكرامتها.