أبوظبي تطلق مركزاً لترجمة المناهج الجامعية للعربية

أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس دولة الإمارات، الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة للأعمال الإنسانية والعلمية ، افتتاح أول مركز مجاني من نوعه في الوطن العربي، لترجمة مناهج أشهر الجامعات العالمية، تحت اسم "شمسنا العربية"، وتدشين موقعه الإلكتروني.

وأكد الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان أن مشروع شمسنا العربية، الذي أطلقه هو مشروع جاد بدأ اليوم وسوف يستمر، معرباً عن أمله في أن يحقق النتائج المرجوة منه.

وقال الشيخ سلطان في تصريح إلى لقناة "العربية" إن إطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت بالتحديد له أهمية كبرى، فنحن في بلداننا نشهد نزيفا حادا للعقول العربية وللشباب العربي، الذي يغادر بلاده للدراسة في الغرب، لكن أغلبيته لا يعود، وبالتالي تكون خسارتنا لبناة مستقبلنا كبيرة جدا، ومن هنا ومع انطلاق "شمسنا العربية" يأتي التأكيد قويا على أننا نريد لشبابنا أن يبقوا بيننا يتلقون أهم العلوم في العالم من دون أن نخسرهم ومن دون أن يخسروا هم لغتهم العربية التي نفخر ونعتز بها.

ولفت الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى أن العرب في عصر كانوا أهم الشعوب، وذلك حين أنجزوا الفكر والعلم وحققوا تقدما كبيرا للعالم أجمع، حيث قاموا بتعريب علوم الغرب، ومن ثم أعادوا إنتاجها بشكل مقوم وموسع وبناء واشتغلوا على التجريب الذي قادهم إلى إنجازات مهمة لم يسبقهم إليها أحد.

وتتولى رئاسة مجلس إدارة المركز، حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان. ويهدف المركز الذي تتولى رعايته مؤسسة سلطان بن خليفة للأعمال الإنسانية والعلمية، إلى ترجمة أفضل ما تنتجه الجامعات العالمية مثل جامعتي "أم آي تي"، "ويال" إلى اللغة العربية، وذلك لخدمة الطلبة العرب والأساتذة الذين يمكنهم الاستفادة من وسائل وطرائق التدريس المتطورة.

من جهتها أكدت حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان أن مشروع "شمسنا العربية" يمثل خطوة صغيرة على الطريق، وقالت في بيان صحافي: "إن الخطوة صغيرة لكنها في الطريق الصحيح إن شاء الله.. خطوة صغيرة، وقد تصبح قفزة نحو مستقبل مشرق، إن حركت المياه الساكنة وساهم كل منا من موقعه في إغناء مكتبتنا العربية بما تحتاجه أجيالنا الصاعدة من علوم عالمية معربة".

وأكدت أن الهدف من فكرة ترجمة أفضل ما تنتجه الجامعات العالمية إلى اللغة العربية وتقديمه مجانا للطلبة العرب، وكذلك لأساتذة المستقبل علهم يستفيدون من وسائل وطرق تدريس لم تتح لهم فرصة التعرف عليها بعد، إنما هو لكي لا تتغرب أجيال من الشباب العربي عن لغتها العربية في سبيل تحصيل علوم العالم المتقدم ومعارفه، ولكي يقف هذا النزيف المتواصل للعقول العربية.

