براد بيت يحدد موعد زفافه في نفس وقت زواج جنيفر أنيستون

حدد الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي، موعداً لزفافهما في أيار/مايو المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع زواج جنيفر أنيستون من جاستن ثيرو. وترى أنيستون أن هذا التوقيت هو تحد لها، ومحاولة لإفساد فرحتها.

وأكد الممثل الأمريكي براد بيت أن حفل الزواج الذي يخطط له مع خطيبته الممثلة أنجلينا جولي سوف يكون عائلياً وبسيطاً في الوقت نفسه، وبعيداً قدر الإمكان عن وسائل الإعلام.

وأرجع سبب قراره هذا إلى أن حياته مع أنجلينا جولي وأطفالهما بسيطة، لذا فإن حفل زفافهما سوف يكون بالطريقة نفسها بسيطاً وهادئاً وعائلياً.

يذكر أن بيت وجولي دخلا في علاقة عام 2005، ولديهما ستة أطفال، ثلاثة منهم بالتبني.