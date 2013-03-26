فأر يتسبب في انقطاع الكهرباء عن محطة نووية يابانية

ألقت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" اليوم الثلاثاء باللوم على فأر بعد انقطاع استمر 29 ساعة للكهرباء المستخدمة في تبريد قضبان الوقود النووي في محطة فوكوشيما الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركة أن الحيوان القارض تسبب في عطل في الدائرة الكهربائية بعد لمسه لأسلاك مكشوفة.

وأضافت أنها عثرت على فأر نافق تعرض على ما يبدو لصعقة كهربائية قرب لوحة مفاتيح مؤقتة تستخدم لتزويد الكهرباء لأنظمة تبريد في ثلاثة أحواض للوقود في المنشأة التي دمرت جراء زلزال عقبه تسونامي في 2011.

وأكدت الشركة أن انقطاع الكهرباء عن قضبان الوقود لن يتسبب بارتفاع في درجة الحرارة أو بتسرب إشعاعي. إلا أن الواقعة تسلط الضوء على الحالة المتردية لمحطة فوكوشيما دايتشي في أعقاب الدمار الذي لحق بها قبل عامين.