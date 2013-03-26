"العربية" تدشن خدمتها "البودكاست" على الإنترنت

في تواصلها مع الشباب الذين يمثلون شريحة كبيرة من مشاهديها، أطلقت قناة "العربية" خدمة جديدة على الإنترنت اسمها "العربية بودكاست"، وهي تعرض مجموعة من البرامج بإنتاج خاص بالإنترنت، تستهدف بها مستخدمي الإنترنت في العالم العربي، الذين وجدوا في الإعلام غير التقليدي ما يلبي احتياجاتهم ويشبع رغباتهم.

وينصب اهتمام "العربية بودكاست" على لفت اهتمام الشباب، من خلال سلسلة من البرامج الأسبوعية المتنوعة، منها الكوميدي والتعليمي والفني، عبر حلقات قصيرة، بأفكار سعودية وعربية، وبإنتاج أعلى جودة مما يعرض حالياً في سوق البودكاست.

وقد انطلقت قناة "العربية بودكاست" في موسمها الأول، عبر الصفحة http://podcast.alarabiya.net، بخمسة برامج مختلفة، بعضها تم تصويره داخل مبنى مجموعة mbc، وأخرى صُوِّرت في أماكن مختلفة، بحسب البرنامج وطبيعة ضيوفه.

محمد جمال يتحدث عن العربية بودكاست في برنامج صباح العربية ‹ › أحمد السهيمي في حلقة من العربية bla bla bla ‹ › سمية الشيخ في حلقة من توت ‹ › عبدالرحمن مظهر مع تركي الدخيل في حلقة من العربية Something ‹ › ماجد الفاسي والفنان العراقي محمد السالم في حلقة من على الطريق ‹ › محمد العمر يقدم برنامج كيف؟ ‹ ›

وقال محمد سعود جمال، مدير وحدة "العربية بودكاست"، إن برامج الخدمة الجديدة مختلفة عن البرامج التي اعتاد الناس مشاهدتها على شاشة التلفزيون من ناحية مدد حلقاتها الزمنية، وأفكارها، وأسلوب تقديمها، وطريقة تصويرها وإخراجها.

وأوضح جمال أن العمل على مشروع "العربية بودكاست" استغرق أكثر من سنة لدراسة السوق وطباع الفئات المستهدفة، ثم اختيار الشركة المشرفة فنياً على إنتاج البرامج، مروراً باختيار أفكار البرامج، وإجراء تجارب المذيعين. ويقول: "إن العمل لم يكن لينطلق ونلمس بوادر تقبُّل الناس له الآن، لولا تضافر جهود فريق عمل المشروع، ومقدمي البرامج، وبقية أقسام قناة "العربية"، ولمساتهم الإبداعية".

ولفت جمال إلى أن فكرة المشروع جاءت لسد الحاجة للمحتوى العربي كيفاً وكماً على الإنترنت، والذي يعاني من نقص شديد، بحسب جمال، من خلال محتوى وصورة يرتقيان لنظرة الجيل الجديد للإعلام، وتختلف كلياً عن نظرة الأجيال السابقة.

ودعا جمال الجميع للمشاركة في هذه التجربة، قائلا إن برامج "العربية بودكاست" لن تتوقف عند الأفكار التي تم إطلاقها، بل إن الباب مفتوح لمشاركة الجميع، وبدأنا الآن العمل على إنتاج الموسمين الثاني والثالث للمشروع.

يشار إلى أنه سيتم قريباً فتح قسم اسمه "أصحاب العربية بودكاست"، ليُشكِّل منصة للشباب والفتيات للترويج لأفكارهم ومواهبهم من خلال صفحة "العربية بودكاست" وشبكاتها الاجتماعية، وأن باب المشاركة سيكون مفتوحاً للجميع من مختلف الجنسيات والأعمار والأفكار. وقال نحن على استعداد لتدريب المواهب التي تبرز عبر هذه الصفحة، ومنحهم فرصة مهنية احترافية أعلى.