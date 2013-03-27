بريطاني "سمين" ينافس مارادونا في المهارات الكروية

استطاع البريطاني أندرو كاسيدي أن يحقق شهرة عالمية بعدما قام بنشر مقاطع فيديو تظهر احترافه في لعب كرة القدم رغم السمنة المفرطة التي يعاني منها، حيث شُبّه بنجم الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا بسبب تشابه الحركات التي يقوم بها للحفاظ على الكرة في الهواء.

ويتميز كاسيدي البالغ من العمر 50 عاما بممارسة حركات ومهارات كرة القدم في الهواء بكل سهولة دون أن يفقد السيطرة على الكرة لأقصى مدة.

وأكد كاسيدي أنه تلقى دعوة للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم الحرة في مدينة دبي، وذلك بعد مشاهدة لقطاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة "الديلي ميل" كان يظن كثيرون أن كاسيدي يستخدم الحيل، إلا أنه أكد أنه يتمتع بموهبة فائقة في استخدام الكرة خاصة بعد مشاهدة الناس لمهاراته على أرض الواقع.

وقال كاسيدي إنه بدأ في ممارسة الكرة بعد أن فقد وظيفته كصياد في عام 2002 وحالياً يُخصص ساعتين يومياً لممارسة هوايته في الشوارع.

