سرقة 34 كغ من المخدرات من مخزن للشرطة في سويسرا

سُرق أكثر من 30 كيلوغراماً من الحشيش والماريغوانا ضبطتها شرطة كانتون فريبورغ، كانت موضوعة في مخزن تابع لها في شاتيون قرب فريبورغ، على ما أعلنت الشرطة.

وعملية السرقة التي ارتكبت نهاية عام 2012 لم يكشف أمرها إلا في منتصف مارس/آذار الحالي، وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاً فُتح في القضية.

وكانت شرطة الكانتون قد اكتشفت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي أن قضيباً حديدياً لأحد النوافذ الواقعة في الجانب الخلفي من المبنى قد نُشر. واستخلصت الشرطة يومها أن الفاعلين لم يتمكنوا من دخول المبنى.

وتبيّن لمسؤول إدارة المضبوطات لدى عودته الى العمل بعد عطلة مرضية استمرت عدة أشهر حتى فبراير/شباط الماضي، أن الكثير من الأشياء ليست في مكانها لكنه لم يلاحظ أن عملية سرقة قد حدثت.

إلا أن الشرطة لم تكتشف اختفاء المخدرات إلا في 13 مارس/آذار عندما أرادت التفتيش عن بعض التحاليل. يُذكر أن صفارات الإنذار كانت متوقفة في المخزن "لأسباب تقنية"، عند حصول عملية السرقة.