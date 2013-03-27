طفل في السنتين صاحب موهبة مخيفة لفتح الأبواب المغلقة

المعروف أن الأطفال يتسابقون للحصول على الألعاب، خاصة التي لا يملكونها، ولكن أن يسهروا الليل لتنفيذ مآربهم فهي قصة مثيرة. طفل بريطاني لم يتجاوز العامين يدخل كل ليلة إلى غرفة شقيقته ويعبث بأغراضها عندما تخلد العائلة للنوم.

واكتشفت عائلته ذلك عندما وضعت الأسرة كاميرات في المنزل لتتبع حركتَه لتجده بعد الخلود إلى النوم بثوانٍ يذهب للعبث بأغراض أخته. أما وسيلته الأنجع فهي استخدام قلامة الأظافر حتى لا تتمكن أخته من إغلاق الباب. لعل هذا السبب ما جعل أفراد أسرته حائرين بين الفخر والخوف عليه من أن يسلك طريق الجريمة عندما يكبر.