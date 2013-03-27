قاض كندي يحكم بحرمان مراهقة من "فيسبوك" لمدة سنة

منع قاض كندي تلميذة من منطقة مانيتوبا في الـ12 من العمر من الاطلاع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمدة سنة، بعد توجيهها تهديدات لاثنتين من زميلاتها عبر الموقع.

وكانت الفتاة قد كتبت على الموقع: "لا تعرفان إلى أي درجة أرغب في خنقكما، فانتظراني لأن ساعتكما ستأتي عما قريب!"، فأبلغت والدة إحدى الفتاتين الشرطة بهذه التهديدات.

وأقرت المراهقة بذنبها في توجيه التهديدات إلى زميلتيها اللتين كانتا فيما مضى من أصدقائها، قبل أن "يخونها" صديقها مع واحدة منهما.

ووضعت الفتاة تحت المراقبة لمدة عام وفرضت عليها 50 ساعة من أعمال المصلحة العامة، على ما كشفه الموقع الإلكتروني لصحيفة "براندن صن" المحلية.

وكانت جهة الادعاء قد طالبت باتخاذ هذه التدابير، في حين شددت جهة الدفاع على أن "فيسبوك" بات "عنصرا أساسيا" في حياة الشباب، وينبغي ألا يحرموا منه. أما والدة المراهقة فاعتبرت أن ابنتها "ليست بحاجة إلى فيسبوك".