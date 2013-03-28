أسد بحر.. يستلقي في مقهى فندق فخم في كاليفورنيا

فاجأ صغير أسد بحر نزلاء فندق فخم في كاليفورنيا من خلال وصوله إلى مقهى خارجي في الفندق من شاطئ مجاور.

وروى شاين باباس مدير فندق "بانتاي إن" في لا جولا (غرباً) لاختصاصيي المجمّع البحري "سي وورلد" في سان دييغو، الذين أتوا لإنقاذ الحيوان أنه علم بالأمر من أحد موظفي الفندق الذي وجده في الحديقة.

ويبدو أن أسد البحر البالغ وزنه 13 كيلوغراما والذي بدا أنه يعاني من سوء التغذية، شق طريقه وهو يتمايل من الشاطئ وصولاً إلى الفندق "وقد عبر الطريق العام وصعد الدرب المؤدي إلى الفندق قبل أن يستلقي على كرسي مريح في مقهى الحديقة" على ما أوضح شاين باباس.

وأضاف "بدا الحيوان الصغير تائهاً ويعاني من سوء التغذية" وأظهر شريط التقطته كاميرات المراقبة التابعة للفندق الحيوان مستلقياً إلى جانب نزلاء قبل أن يوضع في شبكة كبيرة وينقل إلى شاحنة تابعة لمجمع "سي وورلد".

إلى ذلك، قال تيري كيللي، الناطق باسم هذا المجمع "لا نعرف الطريق التي سلكها أسد البحر للوصول إلى الفندق"، مضيفاً أن الحيوان يتعافى راهناً في مركز العناية بالحيوانات التابع لسي وورلد. وقد قام اختصاصيون بتغذيته عبر أنبوب وبتقديم المياه إليه، وسيبقى الحيوان قيد المراقبة على مدى ستة أسابيع قبل أن يعاد إلى الطبيعة.



