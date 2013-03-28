بحيرة "ساوة".. كسر قوانين الطبيعة والتفسيرات الفيزيائية

منذ أزمان سحيقة وهي تربض مثل كائن خرافي وسط صحراء مدينة السماوة في أقصى الجنوب الغربي من مركز محافظة المثنى في الجنوب من بغداد، وتبعد عنها 282 كلم.

ذكرها المؤرخون والرواة كثيراً، كرهها الفرس باعتبارها كانت نذير انهيار إمبراطوريتهم، إذ يربطون بين فيضانها يوم ولادة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبين اهتزاز عرش كسرى.

وأحبها العرب المسلمون باعتبارها بشارة الولادة المباركة، لكن بعيداً عن التاريخ، تعاند البحيرة – اللغز قوانين الطبيعة والتفسيرات الفيزيائية.

فعلى الرغم من أنها تعيش ظروفاً مناخية شديدة الحرارة والتبخر، هي ظروف الصحراء الممتدة بين السعودية والعراق، المناخ الذي يبقى جافاً إلى شبه جاف، إلا أن مستوى مياهها بقي ثابتاً منذ أن عرفتها الجغرافيا.

وجزء من غرائبيتها أن مياهها إذا ما سحبت خارج البحيرة، تتحول إلى أحجار كلسية وكأنها ترفض مغادرة رحم البحيرة الأم، تماماً مثل بعض الحيوانات الحية التي تعوض ما يقتطع من أجسادها، فإن ساوه تعوض الأماكن التي تتهدم من سياجها الكلسي بتكلسات جديدة، ومن دون أن يتدخل الإنسان في ذلك، وهو ما لا يمكن لأي بحيرة أو نهر أو لكثير من الكائنات الحية القيام به كما تفعل (ساوه)، ومن هنا تجيء قناعة من يطالب بإضافتها كأعجوبة ثامنة تضاف إلى أعاجيب العالم السبع.

ظاهرة جيولوجية فريدة

حين فحص العلماء ماء ساوه مختبرياً، وجدوا شبهاً كبيراً بينه وبين مياه بحر قزوين الذي يبعد عنها آلاف الكيلومترات، فما الذي شابه مياه البحيرة بمياهه؟

جانب من بحيرة ساوه





هذا السؤال هو الذي حرّض بعثة علمية من الاتحاد السوفياتي على محاولة اكتشاف المشتركات منتصف سبعينيات القرن الماضي، غير أن ارتفاعها عن سطح الأرض وارتفاعها عن سطح بحر قزوين نفسه، ألغى فكرة التشارك هذه.

وأخذت عينات من ماء ساوه وأخضعت مختبرياً، لتضاف دهشة جديدة لدهشة العلماء السابقة، فقد اكتشفوا أن كثافة الماء تفوق كثافة مياه الخليج العربي وكثافة البحار عموماً، أما نسبة الملوحة فقد بلغت حوالي 1600 جزء بالمليون، وهو رقم غير معقول بالنسبة لمياه البحيرات، ولم يجد التفسير طريقاً للفرق البحثية.

كبريت.. وأسماك عمياء

مياهها لا تشبه مياه البحيرات ولا المياه العذبة، ومنذ أزمان عرف أنها تداوي الأمراض الجلدية لوجود تركيبة كيميائية يكثر الكبريت فيها، مثلما يروي الأهالي عنها شائعات، كتلك التي نقرأها في قصص الخيال العلمي أو نشاهدها في أفلام الرعب، تفيد بوجود الجن والأرواح في مناطقها، ولذلك ينصحون بتجنب زيارتها ليلاً.

وكما مياهها الغريبة، وأحجار سياجها الأغرب، فثمة ما لا يقل غرابة أم لم يفق الاثنين معاً، ففي كل مياه العالم – باستثناء البحر الميت طبعا ً- توجد أسماك صالحة للصيد والأكل إلا في بحيرة ساوه، فأسماكها المكتشفة وجدت عمياء، ويمكنك أن ترى هيكلها العظمي من خلال جلدها الشفاف جداً، وفور خروجها من الماء تذوب في الكف مباشرة مثل قطعة سمن نباتي.

كهوف وخفايا

على جوانب البحيرة العديد من الكهوف التي لم تكشف خفاياها، وفي فترة من الفترات أقامت دوائر السياحة في العراق منشآت وبيوتاً وكازينوهات لهواة المناطق الطبيعية البعيدة عن تدخل التكنلوجيا أو يد الإنسان، للتمتع بسحرها الفطري.

لكن الحصار وغياب حركة السياحة والإهمال أعادها إلى بدائيتها وإن بقيت شهرتها كما هي، ومن هنا كان اهتمام الأمريكيين واليابانيين بها بعد عام 2003، والذين تناوبوا على اتخاذها مقرات لهم، ولم يعرف أحد ما وصلوا إليه من معايشتهم لها طوال سنوات ما قبل الانسحاب من العراق.