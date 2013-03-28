روسي يحفر نفقاً.. ليسرق 30 طناً من النفط

قام روسي بسرقة 30 طناً من النفط، وذلك بحفر نفق يصل بشكل غير مشروع من قطعة الأرض التي يملكها إلى خط "أومسك - إيركوتسك" لأنابيب النفط في سيبيريا، وفق ما أفاد به وزير الداخلية الروسي عن منطقة نوفوسيبيرسك.

وأوضح الوزير على موقعه الإلكتروني أن "رجلا يبلغ 52 عاما حفر نفقا بطول 60 مترا، بدءاً من قطعة الأرض التي يملكها وصولا حتى خط أنابيب النفط" في أومسك - إيركوتسك الواقعة في منطقة موشكوفو على بعد 60 كلم شمال شرق نوفوسيبيرسك"، مضيفاً "خلال ثلاثة أشهر، سرق الرجل قرابة 30 طناً من النفط، ما ألحق خسائر بقيمة (16 ألف دولار)".

واستغرق قيام هذا الرجل الذي يدير شركة متخصصة بالنقل بحسب وسائل الإعلام، بحفر النفق ثلاثة أعوام حيث كان يحفر في فترات الليل أو خلال أيام إجازاته.

