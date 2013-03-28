"أبو طلال" يستخرج الفلافل من الزيت المغلي بيديه

لا شك أن هناك طرقاً عديدة لإعداد الفلافل، إلا أن استخراجها من الزيت لا يحتمل الابتكار، ولا بد أن يكون بطريقة واحدة يعتمدها جميع البشر، لكن لـ"أبوطلال" حكاية أخرى مع طبقه الشهير.

إذ يعتبر "أبو طلال" من أشهر بائعي الفلافل في غزة، حيث يأتيه الزبائن من كل مكان لمشاهدته، وهو يقوم بصنع هذه الفلافل الغزاوية، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإمارتية.



ويتميز هذا البائع في صناعته للفلافل باستخراج حبيبات الفلافل الشهية من الزيت المغلي بيديه دون أي "مغراف"، وتلك العملية التي ينفرد بها "أبوطلال" جعلت منه وجهة لكل زوار غزة الذين يتعجبون مما يقوم به هذا البائع، دون أن تتأثر يداه بالزيت المغلي.

