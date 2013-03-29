مسابقة غناء تدفع سبعيني إلى التهديد بتفجير التلفزيون

اتصل مسن ياباني في السبعين من العمر بالقناة التلفزيونية الحكومية مهدداً بتفجير الاستوديو، بسبب استيائه من رفض إشراكه في مسابقة غنائية، قبل أن يتم اعتقاله.

وبحسب شرطة نييغاتا شمال وسط اليابان، قدم كازومي ياويتا طلباً للمشاركة في برنامج "ناودو جيمان" (فخور بصوتي)، الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في البلاد ويعرض بعد ظهر الأحد.

إلا أن أحلام الشهرة التي دغدغت مخيلة هذا الرجل المتقاعد تبددت بمجرد تلقيه رسالة بريدية من منتج البرنامج، جاء فيها "سيدي، يؤسفنا أن نعلمكم" وفي هذا السياق أفاد شرطي أن ياويتا المستاء من هذه الرسالة استل هاتفه الخلوي واتصل بالقناة مهدداً بأنه سيفجر قنبلة في مكان التصوير.

وأوضح الشرطي أن السبعيني "أبلغ الشرطة أنه يعشق مسابقات غناء الكاريوكي، وأن أصدقاءه يعتبرونه مغنياً جيداً، وأن رسالة المنتج هي التي أثارت غضبه".

وإثر التهديد قامت الشرطة بملاحقة صاحب الرقم الذي أجرى منه الاتصال واعتقلت الرجل الذي يواجه احتمال السجن لمدة ثلاث سنوات.

