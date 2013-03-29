وزير أردني "يلعب" أثناء كلمة رئيس الحكومة

رصدت كاميرا المصور الصحافي، أمجد الطويل، انشغال أحد الوزراء بلعبة كرة القدم على هاتفه النقال، أثناء كلمة رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، خلال جلسة استماع للحكومة في البرلمان، بحسب ما أوردت وكالة "معا" الإخبارية.

وقد شهد مجلس النواب الأردني يوم 27 مارس/أذار، مشادات عدة أثناء الاستماع للحكومة والمناقشات العامة حول مشكلة اللاجئين السوريين في الأردن، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.

ويشكل ملف اللاجئين السوريين في الأردن، معضلة كبيرة أمام الحكومة التي تواجه تبعات الأزمة السورية بكل تفرعاتها، خصوصاً في ظل إصرار نظام الأسد على تشريد العائلات السورية خارج الحدود.