قاض كندي يسجن زميلة له بسبب تغيبها المتكرر

استشاط قاض كندي غضبا من تكرار تأخر إحدى أعضاء هيئة المحلفين عن مواعيد الجلسات، فأمر بإقالتها من منصبها وإرسالها إلى السجن، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية في مقاطعة مانيتوبا وسط كندا. وجرى ذلك بعدما تأخرت هذه السيدة كعادتها عن جلسة كانت مخصصة للنظر في قضية اغتصاب.

وأقال القاضي هذه السيدة التي تعرف باسم "عضو هيئة المحلفين رقم 10"، وأصدر مذكرة توقيف بحقها الأربعاء.

ولدى وصولها إلى المحكمة، أرسلت إلى السجن، حيث أمضت فترة بعد الظهر، قبل أن تعود وتظهر في قاعة المحكمة والأصفاد في يديها أثناء نطق زملائها بالحكم في قضية الاغتصاب.

وبررت عضوة الملحفين تأخرها بأنها لم تنم طول الليل بسبب المرض وارتفاع حرارتها. ولدى سؤالها عن تكرار تأخرها عن جلسات المحكمة قالت إنها كانت لا تتمكن من اللحاق بالحافلة، فتضطر إلى انتظار الحافلة التالية.