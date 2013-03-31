حسناوات يتنافسن على أجمل تسريحة بكأس دبي للخيول

تنافست الحسناوات المتابعات لبطولة كأس دبي العالمي للخيول، أمس، على سيارة فارهة خصصتها اللجنة المنظمة جائزة للفتاة الفائزة بأجمل قبعة أو تسريحة، وذلك في تقليد سنوي تتبعه البطولة منذ انطلاقها عام 1996.

وشهدت المنافسة هذا العام مشاركة الآلاف من الجنس الناعم في مسابقة القبعات وأجمل تسريحة للظفر بسيارة فارهة تعتبر الجائزة الأغلى في مثل هذه المسابقات.

يُذكر أن كأس دبي العالمي لسباق الخيل انطلق لأول مرة عام 1996 في ميدان ند الشبا لسباقات الخيل في دبي، ويعد أغنى سباق في العالم كون جائزته الكبرى تبلغ 6 ملايين دولار أميركي.

يُذكر أن مسافة السباق كيلومترين على أرض رملية تجري باتجاه عكس عقارب الساعة، والسباق من فئة سباقات الأرض المفتوحة، المنبسطة أي بدون حواجز.

ويبث هذا السباق حيّاً على الهواء عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم تقريباً، خصوصاً الدول المهتمة بسباقات الخيل كالولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، أستراليا وعدد من دول أوروبا الغربية.