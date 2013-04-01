ياباني ثمانيني يسعى لتسجيل رقم قياسي بتسلق "إيفرست"

يستعد متسلّق جبال ياباني، عمره 80 عاماً وأجريت له أربع جراحات في القلب، للقيام بمحاولة ثالثة لتسلق جبل إيفرست أعلى قمة في العالم ليصبح أكبر الأشخاص سنّاً الذي يصل إلى هذه القمة إذا كللت جهوده بالنجاح.

وتسلّق يوشيرو ميورا، قمة الجبل التي يبلغ ارتفاعها 8850 متراً في عامي 2003 و2008، وهبط متزلجاً من إيفرست من ارتفاع 8000 متر في عام 1970.

ومن المقرر أن يقوم ميورا وفريق من 9 أشخاص بتسلق إيفرست على مسار قمة الجبل القياسية الجنوبية الشرقية التي وصل إليها السير إدموند هيلاري وتينزينغ نورجاي عندما أصبحا أول شخصين يصلان القمة في مايو 1953.

وقال ميورا، في كاتمندو عاصمة نيبال قبل أن يتوجه إلى الجبل: "الرقم القياسي ليس مهماً بالنسبة لي.. المهم هو بلوغ القمة".

وصاحب الرقم القياسي المسجل لأكبر الأشخاص سناً، الذي سبق أن تسلق الجبل، هو مين بهادور شيرشان من نيبال الذي وصل للقمة وعمره 76 عاماً في عام 2008.

وكان ميورا قد هبط متزلجاً من أعلى قمم الجبال في العالم متبعاً تقليداً لعائلته، حيث كان والده الراحل كيزو ميورا قد هبط متزلجاً من قمة جبل مون بلان في أوروبا عندما كان عمره 99 عاماً.