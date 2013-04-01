أكبر طبق مثلجات في العالم.. إيراني يحاول دخول "غينيس"

عرضت شركة "شوبان" الإيرانية، الاثنين، في طهران وعاءً ضخماً يحتوي على خمسة أطنان من المثلجات بنكهة الشوكولا، على أمل الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

والرقم القياسي الحالي سجّلته في أيلول/سبتمبر من عام 2005 شركة "باسكن روبنز" الأميركية، إذ حضرت أربعة أطنان و20 كليوغراماً من المثلجات بنكهة الفانيليا.

ويصل ارتفاع الوعاء إلى 1,6 متر، ويزيد قطره على مترين، وجرى تقديمه أمام حشد ضم نحو 10 آلاف شخص.

وقال خاشيار بحري، مدير الشركة الإيرانية، إن "إنتاج الأطنان الخمسة من المثلجات انتهى الأحد، وتطلب الأمر ثماني ساعات لملء الوعاء".

وبحسب بحري، فإن ممثلي موسوعة غينيس كانوا حاضرين، لكنهم لم يدلوا بأي تصريح للصحافة "لأسباب أمنية".