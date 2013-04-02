الفلبين ترفض عمل قصار القامة في الأجهزة الأمنية

رفض الرئيس الفلبيني، بينينو أكينو، مقترحاً يبطل الشروط على طول القامة للمتقدمين بطلبات الانتساب إلى الشرطة الفلبينية وغيرها من الأجهزة الأمنية.

وبناء عليه ستبقى شروط الطول التي يفرضها الرئيس على المتقدمين للعمل في الأجهزة الأمنية، حيث يكون المنتسب الذكر بطول لا يقل عن 1.63 متر، والأنثى 1.57 متر، هي السارية، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين (بي إن إيه)، عن المتحدثة الرئاسية، أبيغايل فالتي، قولها في مؤتمر صحافي، إن الرئيس رفض الاقتراح الذي صادق عليه مجلسا الشيوخ والنواب والذي يقترح إبطال الشروط على الطول للمتقدمين للانتساب إلى الشرطة ومكتب مكافحة الحرائق وإدارة السجون.

وأوضحت أن آكينو وجد الاقتراح غير ضروري، لأنه يمكن التغاضي عن هذه الشروط في بعض الظروف.

وأوضحت أنه "بسبب طبيعة العمل في مكاتب الخدمات هذه فإنه من خلال حراسة السجناء أو المجرمين، يجب أن يتمتع عناصرنا في السجون ببعض الصفات الجسدية لأداء وظائفهم بشكل فعال، والأمر نفسه ينطبق على عناصر مكافحة الحرائق وعناصر تطبيق القانون".